04 мая 2023, 04:26
Главгосстройнадзор Подмосковья поучаствует в премии цифровых технологий CIPR Digital-2023
Главгосстройнадзор Московской области поучаствует в третьей ежегодной деловой премии в области цифровых технологий CIPR Digital-2023. Мероприятие проводят при поддержке Минцифры России.
Подмосковное ведомство представило две практики в двух номинациях. Речь идет о сервисе «Подмосковные стройки» с дополненной реальностью и голосовым помощником «Алиса», платформу презентуют в категории «Умный город и ЖКХ». В номинации «Лучшая цифровая платформа» Главгосстройнадзор выдвинул комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности.
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Всего Московская область представила более 20 проектов в 12 номинациях. Среди них есть цифровые медсервисы, цифровое финансовое управление в образовании, система мониторинга образовательного процесса в регионе, онлайн-контроль дорожной инфраструктуры и другие.
Голосование продлится до 12 мая. В каждой номинации можно отдать голос только за один проект.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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