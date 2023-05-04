Подмосковье 04 мая 2023, 04:26 Главгосстройнадзор Подмосковья поучаствует в премии цифровых технологий CIPR Digital-2023

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Главгосстройнадзор Московской области поучаствует в третьей ежегодной деловой премии в области цифровых технологий CIPR Digital-2023. Мероприятие проводят при поддержке Минцифры России.

Подмосковное ведомство представило две практики в двух номинациях. Речь идет о сервисе «Подмосковные стройки» с дополненной реальностью и голосовым помощником «Алиса», платформу презентуют в категории «Умный город и ЖКХ». В номинации «Лучшая цифровая платформа» Главгосстройнадзор выдвинул комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности.

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Всего Московская область представила более 20 проектов в 12 номинациях. Среди них есть цифровые медсервисы, цифровое финансовое управление в образовании, система мониторинга образовательного процесса в регионе, онлайн-контроль дорожной инфраструктуры и другие.

Голосование продлится до 12 мая. В каждой номинации можно отдать голос только за один проект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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