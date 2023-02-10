Подмосковье 10 февраля 2023, 17:01 Главгосстройнадзор Подмосковья получил извещения о строительстве еще 16 жилых домов с начала года

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Строительство 16 жилых домов начали в Подмосковье с начала 2023 года. Они находятся в Мытищах, Люберцах, Ленинском округе, Химках и Одинцове. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Глава ведомства Артур Гарибян рассказал, что в ЖК «Одинбург» в Одинцове построят 25-этажный дом на 629 квартир. Он станет дополнением в уже строящемуся зданию квартала. Завершение работ запланировано на третий квартал 2025 года.

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Ранее в жилом комплексе ввели в эксплуатацию шесть жилых домов и детский сад с бассейном. В будущем там появится еще одно дошкольное учреждение и школа на 2150 мест.

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