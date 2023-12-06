Подмосковье 06 декабря 2023, 23:07 Главгосстройнадзор Подмосковья ознакомил школьников с обязанностями инспекторов Главгосстройнадзор МО

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Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области посетили форум «Молодой специалист — строитель будущего». Они ознакомили школьников с профессией инспектора строительного надзора.

Представители компании «Мособлстройцнил» также продемонстрировали участникам форума профессиональное оборудование собственной испытательной лаборатории. Кроме того, специалисты наглядно продемонстрировали, как оно работает.

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Отметим, что итоговый форум на площадке выставочного центра «Патриот» стал 11-м в уходящем году. Ранее мероприятия проводились в разных регионах страны: от Магаданской области до Подмосковья.

Участниками мероприятия стали 600 студентов, 630 школьников, 110 педагогов и 125 представителей строительных компаний и госучреждений, что в общей сложности составило около 1500 человек. Цель форума — формирование кадрового состава и повышение престижи профессий строительной отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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