10 марта 2023, 12:51
Главгосстройнадзор Подмосковья ответил на 25 обращений жителей в соцсетях в феврале
Жители Московской области направили более 25 обращений в региональный Главгосстройнадзор через соцсети. Из них 12 заявок касались долевого строительства. Ведомство ответило на все запросы.
Обращения поступили через «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники». Заявок было в два раза меньше, чем в январе.
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«Нам очень важна обратная связь, поэтому инспекторы Главгосстройнадзора внимательно и оперативно реагируют на каждый комментарий жителей в соцсетях по компетенции ведомства», — сообщил министр по госнадзору в строительстве региона Артур Гарибян.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца этого года.
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Соцсети
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