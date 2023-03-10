Подмосковье 10 марта 2023, 12:51 Главгосстройнадзор Подмосковья ответил на 25 обращений жителей в соцсетях в феврале

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Жители Московской области направили более 25 обращений в региональный Главгосстройнадзор через соцсети. Из них 12 заявок касались долевого строительства. Ведомство ответило на все запросы.

Обращения поступили через «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники». Заявок было в два раза меньше, чем в январе.

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«Нам очень важна обратная связь, поэтому инспекторы Главгосстройнадзора внимательно и оперативно реагируют на каждый комментарий жителей в соцсетях по компетенции ведомства», — сообщил министр по госнадзору в строительстве региона Артур Гарибян.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца этого года.

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