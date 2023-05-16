Подмосковье 16 мая 2023, 14:58 Главгосстройнадзор Подмосковья ответил на 198 обращений жителей в соцсетях с начала года Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья ответил на 198 обращений жителей в соцсетях с начала года. Свыше 100 из них касались темы долевого строительства.

Как рассказали в ведомстве, остальные вопросы были по темам содержания строительных объектов и сроков завершения возведения социальных учреждений. На каждое обращение ответили специалисты, а в некоторых случаях были проведены дополнительные проверки.

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По словам главы ведомства Артура Гарибяна, в апреле жители спрашивали о строящихся жилых комплексах, в том числе о ЖК «Лайково» в Одинцове и ЖК «Шепчинки» в Подольске.

«По каждому обращению инспекторы провели проверки, лично встречались с дольщиками. Информация о выявленных недочетах направлена застройщику для устранения», — сказал он.

Всего с начала года в Подмосковье из реестра проблемных объектов исключили 33 постройки. Так, активно ведут работы в Балашихе, Подольске и Ленинском округе. Сейчас в перечне 324 объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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