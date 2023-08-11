Подмосковье 11 августа 2023, 22:36 Главгосстройнадзор Подмосковья отметил наградами сотрудников накануне Дня строителя Главгосстройнадзор МО

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Сотрудников Главгосстройнадзора Московской области отметили наградами накануне Дня строителя. Профессиональный праздник отмечают 13 августа.

Накануне профессионального праздника — Дня строителя, который отмечается в этом году 13 августа, с

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«Первый заместитель руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов награжден знаком Мособлдумы „За службу закону“ III степени», — сообщили в ведомстве.

Также специалисты получили благодарности, грамоты и благодарственные письма губернатора Московской области Андрей Воробьева, Мособлдумы и Главгосстройнадзора.

«Сегодня наше ведомство — это сплоченная команда профессионалов, где каждый ответственно выполняет свою работу. Инспектор Главгосстройнадзора Московской области активно участвует в созидании современного облика Подмосковья. Поздравляю всех с Днем строителя», — поздравил министр правительства региона по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

Также специалистов поздравил председатель Общественного совета при Главгосстройнадзоре Игорь Матвейко.

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