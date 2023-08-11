11 августа 2023, 22:36
Главгосстройнадзор Подмосковья отметил наградами сотрудников накануне Дня строителя
Сотрудников Главгосстройнадзора Московской области отметили наградами накануне Дня строителя. Профессиональный праздник отмечают 13 августа.
Накануне профессионального праздника — Дня строителя, который отмечается в этом году 13 августа, с
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«Первый заместитель руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов награжден знаком Мособлдумы „За службу закону“ III степени», — сообщили в ведомстве.
Также специалисты получили благодарности, грамоты и благодарственные письма губернатора Московской области Андрей Воробьева, Мособлдумы и Главгосстройнадзора.
«Сегодня наше ведомство — это сплоченная команда профессионалов, где каждый ответственно выполняет свою работу. Инспектор Главгосстройнадзора Московской области активно участвует в созидании современного облика Подмосковья. Поздравляю всех с Днем строителя», — поздравил министр правительства региона по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.
Также специалистов поздравил председатель Общественного совета при Главгосстройнадзоре Игорь Матвейко.
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Строительство
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