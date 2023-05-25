Подмосковье 25 мая 2023, 16:00 Главгосстройнадзор Подмосковья обработал 788 обращений жителей на «Доброделе» с начала года Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы Главгосстройндзора Подмосковья обработали свыше 788 обращений с начала года. Это почти на 27% меньше, чем в прошлом году.

Как рассказали в ведомстве, обращения поступили на портал «Добродел». В апреле большинство вопросов касались содержания стройплощадок, это 64 обращения. Еще 63 были о самовольно построенных зданиях и 22 — о ходе работ на том или ином объекте.

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По каждому обращению инспекторы направили индивидуальные ответы.

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