25 мая 2023, 16:00
Главгосстройнадзор Подмосковья обработал 788 обращений жителей на «Доброделе» с начала года
Инспекторы Главгосстройндзора Подмосковья обработали свыше 788 обращений с начала года. Это почти на 27% меньше, чем в прошлом году.
Как рассказали в ведомстве, обращения поступили на портал «Добродел». В апреле большинство вопросов касались содержания стройплощадок, это 64 обращения. Еще 63 были о самовольно построенных зданиях и 22 — о ходе работ на том или ином объекте.
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По каждому обращению инспекторы направили индивидуальные ответы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
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Строительство
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