Подмосковье 01 июня 2023, 03:30 Главгосстройнадзор обследовал более 1,2 тысячи строящихся объектов в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала 2023 года работники «Мособлстройцнила» выполнили 1230 работ по экспертизе, обследованию и лабораторным испытаниям на строящихся объектах Московской области. Компания находится в ведомстве Главгосстройнадзора региона.

Например, специалисты обследовали Никольский храм в Подольске, школы на 1375 мест в Ленинском округе и № 15 имени Флерова в Королеве, гимназию № 5 в Юбилейном, детский сад № 32 «Березка» в Павловском Посаде.

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Также они проверили техническое состояние строящихся многоквартирных жилых ЖК «Центральный» в Щелкове и ЖК «Удино» в Дмитрове.

Компания «Мособлстройцнил» проводит обследования, лабораторные и полевые испытания строительных конструкций и материалов в рамках государственного строительного надзора. В прошлом году ее специалисты проверили более трех тысяч объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дольщики всех домов группы компаний «Урбан Груп» скоро получат ключи от квартир.

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