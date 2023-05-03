03 мая 2023, 21:16
Главгосстройнадзор назвал возможные причины обрушения стены Коломенской больницы
На прошлой неделе обрушилась стена областной больницы в Коломне. Главгосстройнадзор Московской области назвал возможные причины происшествия.
С 2022 года на объекте ведут капитальный ремонт. При этом строительный надзор не требуется, однако обрушение привлекло внимание ведомства.
Реклама
«Перед обрушением перекрытия были разобраны, а временные конструкции для закрепления стен на время замены перекрытий — отсутствуют», — уточнили в Главгосстройнадзоре.
По версии ведомства, их демонтировали без проекта производства работ и с нарушениями.
Главгосстройнадзор Подмосковья проанализировал ситуацию и направил в областной Минздрав профессиональные рекомендации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Коломна
Больницы
Обрушения
Ремонтные работы
Реклама
Реклама