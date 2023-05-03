Подмосковье 03 мая 2023, 21:16 Главгосстройнадзор назвал возможные причины обрушения стены Коломенской больницы Главгосстройнадзор МО

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На прошлой неделе обрушилась стена областной больницы в Коломне. Главгосстройнадзор Московской области назвал возможные причины происшествия.

С 2022 года на объекте ведут капитальный ремонт. При этом строительный надзор не требуется, однако обрушение привлекло внимание ведомства.

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«Перед обрушением перекрытия были разобраны, а временные конструкции для закрепления стен на время замены перекрытий — отсутствуют», — уточнили в Главгосстройнадзоре.

По версии ведомства, их демонтировали без проекта производства работ и с нарушениями.

Главгосстройнадзор Подмосковья проанализировал ситуацию и направил в областной Минздрав профессиональные рекомендации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи.

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