Подмосковье 28 ноября 2023, 09:00 Главгосстройнадзор напомнил жителям Подмосковья о способах самостоятельной проверки девелоперов Главгосстройнадзор МО

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Консультант отдела контроля за долевым строительством Главгосстройнадзора Московской области Инга Миронова провела прямую линию с жителями региона. Она рассказала о способах самостоятельной проверки застройщиков.

Узнать, не проходит ли девелопер процедуру банкротства, следует из выписки из ЕГРЮЛ. Затем нужно ввести реквизиты застройщика на сайте Федеральной налоговой службы.

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«Обратите внимание: в разделе „Дополнительные сведения“ не должно быть данных о ликвидации или прекращении деятельности юрлица, а также недостоверности сведений; в графе „Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица“ должны быть прописаны ФИО руководителя фирмы или название управляющей организации, если там указаны данные конкурсного управляющего — компания на стадии банкротства», — уточнили в ведомстве.

Также о банкротстве можно узнать на портале «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». С осторожностью следует относиться к компаниям, к которым предъявили иск от прокуратуры. Об этом можно узнать в картотеке арбитражных дел.

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