Главгосстройнадзор больше не будет проводить проверки на предмет соблюдения антиковидных требований в Подмосковье

В Московской области перестанут проверять соблюдение антиковидных требований на стройплощадках. Это связано со стабилизацией эпидемситуации и отменой ограничительных мер, сообщил в своем Telegram-канале министр правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

«На протяжении всего периода распространения коронавирусной инфекции Главгосстройнадзор предпринимал исчерпывающий комплекс мер по контролю за недопущением распространения заболеваемости на стройках региона. Как результат — нам удалось не допустить возникновения очагов заражения на объектах. На данный момент эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и такой необходимости нет. Кроме того, принятые меры по прекращению проверок помогут снизить нагрузку на бизнес», — сказал Артур Гарибян.

Также из мобильного сервиса «Подмосковные стройки» будет исключено отображение индекса COVID-безопасности.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе облегчили административные процедуры для строителей.