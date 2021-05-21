Нового главу выбрали в Пушкинском округе

В Пушкинском городском округе назначили главу. Совет депутатов муниципалитета выбрал на должность Максима Красноцветова. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

В ноябре прошлого года Ивантеевку, Красноармейк и Пушкино объединили в Пушкинский округ. В апреле там прошли выборы в совет депутатов. А 21 мая избрали главу из числа предложенных кандидатов. Им стал бывший глава Ивантеевки Максим Красноцветов.

Ранее он занимал руководящие должности в организациях строительного профиля и ЖКХ. С 2014 по 2016 годы занимал должность заместителя главы администрации городского округа Королев по вопросам ЖКХ. В 2016 году Красноцветова назначили первым заместителем главы администрации городского округа Ивантеевка, в декабре 2018 года он стал главой Ивантеевки.