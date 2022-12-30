Подмосковье 30 декабря 2022, 12:45 Глава Звездного Городка поздравил многодетные семьи на новогоднем празднике в Доме космонавтов

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Елка главы для многодетных семей прошла в Доме космонавтов в Звездном Городке. Евгений Баришевский поздравил ребят, пожелав им исполнения мечты и новых побед в учебном году.

Гостей праздника в Доме космонавтов встречали Дед Мороз со Снегурочкой и герои любимых мультипликационных фильмов. Их ждали конкурсы, загадки, игры и танцы, а после — хоровод вокруг новогодней елки.

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«В прошлом году мы впервые провели елку главы. Наши жители, которые многодетные, которые имеют социальные льготы, с радостью откликнулись на это предложение. И в этом году мы видим, что к нам собираются много детей, [они] приходят к нам нарядные, с хорошим настроением. А мы готовы подарить им праздник», — рассказала художественный руководитель Дома космонавтов Людмила Котлова.

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Каждый ребенок в конце праздника получил не только сладкий сюрприз, но и индивидуальный подарок в рамках акции «Елка желаний». Кроме того, на зимних каникулах детей ждет поездка на центральный каток Москвы.

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