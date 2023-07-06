Подмосковье 06 июля 2023, 13:23 Глава Звездного Городка посетил Донецк с гуманитарной миссией Пресс-служба городского округа Звездного городка

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Глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский прибыл в Донецк в с гуманитарной миссией, сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области. Гость из Подмосковья встретился с главой администрации города Алексеем Кулемзиным для обсуждения актуальных вопросов развития территории и возможности сотрудничества в научно-технической сфере, а также планов на будущее.

Особое внимание глава Звездного Городка уделил подразделениям, где находятся мобилизованные жители округа. Евгений Баришевский поддержал бойцов и выразил благодарность за их преданность и самоотверженность. По его словам, солдаты демонстрируют позитивный настрой и готовность преодолевать любые трудности.

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Дружба двух городов и тесное взаимодействие началось благодаря юным жителям Звездного Городка. В апреле на Аллее Героев возле Дома космонавтов в округе дети высадили клумбу в форме звезды из 200 донецких роз. Месяц спустя там побывала делегация донецких школьников, которые прошли посвящение в юные гагаринцы.

На встрече стороны достигли договоренности развивать дальнейшее сотрудничество в области культуры и спорта. Музыкантов из Донецка пригласили принять участие в традиционном фестивале «Звездный голос». Дом космонавтов и донецкое учреждение работников культуры подписали соглашение о взаимодействии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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