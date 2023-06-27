Подмосковье 27 июня 2023, 10:32 Глава Звездного Городка подвел итоги работы в 2022 году и рассказал о планах

Читать 360tv в

Глава Звездного Городка выступил с ежегодным отчетом перед жителями. Он подвел итоги 2022 года и поделился планами на развитие округа

Жители Звездного Городка оценили обустроенные зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, приведенные в порядок придомовые территории, а так же благоустройство озер.

Реклама

«Невооруженным глазом видно, что Звездный Городок преображается. Работа сделана огромная. Самое поразительное и интересное в работе администрации то, что они не останавливаются на достигнутом, а и идут вперед семимильными шагами. Смотрите на бюджет, как он растет. А это все определенный показатель в работе администрации и главы», — сказал летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин.

В отчете главы речь шла не только о том, что уже сделано, но и о планах в экономике, образовании и медицине, культуре и спорте. На протяжении нескольких лет Звездный Городок показывает высокую динамику развития.

«Мы, действительно, находимся в стабильно развивающейся „зеленой зоне“ среди муниципалитетов своего уровня. И хочу пожелать команде не сбавлять темп», — отметил глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Особо в докладе главы была отмечена работа системы ЦУР, портала Добродел, домовых чатов, а также инициативного бюджетирования, как еще одной возможности реализовать проекты жителей.

«Сейчас Звездный Городок первые места занимает в рейтинге закрытых административно-территориальных образований. Я уверен, что это надо сохранить, есть хорошая управленческая команда, есть глава с опытом. Так что продолжим работать и делать Звездный Городок лучше», — отметил депутат Государственной Думы Александр Томачев.

Он добавил, что в Звездном Городке в полной мере реализован озвученный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым принцип работы — житель всегда прав.

В конце своего выступления Евгений Баришевский наградил участников СВО и их семьи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».