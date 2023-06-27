Подмосковье 27 июня 2023, 11:10 Глава Жуковского выступил с ежегодным отчетом перед жителями

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Глава Жуковского выступил с ежегодным отчетом о проделанной в 2022 году работе. В округе началась реализация множества социально-значимых проектов, которые получат развитие в будущем.

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров рассказал о старте строительства школы в 5-м микрорайоне и капитального ремонта взрослой поликлиники. Также ведется строительство дома для переселения в него жителей восьми аварийных домов микрорайона Ильинка.

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Юрий Прохоров отметил, что в 2022 году стоимость всех произведенных и отгруженных товаров и услуг на территории Жуковского по крупным и средним организациям составила более 71 миллиарда рублей. Объем инвестиций в прошлом году составил 2,9 миллиарда рублей. В этом году планируется значительно увеличить эти цифры.

По словам главы округа, работа муниципалитета основывается на озвученных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым принципах: житель всегда прав; чуткая власть; перемены к лучшему.

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