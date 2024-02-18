Подмосковье 18 февраля 2024, 16:30 Глава Жуковского обсудил развитие округа с советом директоров городских организаций и структур Unsplash

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Глава Жуковского совместно с научным руководителем ЦАГИ Сергеем Чернышевым провел заседание совета директоров предприятий города. Борис Аубакиров отчитался за предыдущий год и рассказал о планах развития округа.

В этом году планируется закончить проектирование индустриального парка и приступить к реализации проекта. В планах открыть обновленную взрослую поликлинику. Начато строительство крупнейшей школы в новом микрорайоне. Ведутся работы по модернизации водозаборных узлов для повышения качества и чистоты воды.

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Глава Жуковского рассказал о мерах помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям, исполнении бюджета города, работах по благоустройству парка и других аспектах, касающихся социально-экономического развития города.

Совет директоров на прошел в главном офисе компании RED WINGS, который находится в здании корпорации «ОАК». Генеральный директор RED WINGS Евгений Солодилин провел экскурсию для коллег, показал рабочие пространства и рассказал о размещении штата авиакомпании в новом здании. Он также представил доклад о текущей деятельности авиакомпании и планах по ее развитию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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