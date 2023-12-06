Подмосковье 06 декабря 2023, 16:04 Глава Жуковского Юрий Прохоров сообщил об окончании срока полномочий https://t.me/yuriprokhorov

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Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров обратился к жителям муниципалитета в связи с окончанием срока своих полномочий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Дорогие жуковчане, подошел к концу срок моих полномочий в качестве главы города. Это была одновременно самая сложная и счастливая пятилетка в моей жизни. Мы многое с вами прожили вместе, реализовали важные социально-значимые проекты. Благодарю вас за оказанное доверие. Без него мы с командой не смогли бы осуществить всего задуманного, и для меня это очень важно, так как Жуковский — мой родной город, который я люблю так же, как и все вы. Желаю вам всего самого доброго», — написал Юрий Прохоров.

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Глава кратко подвел итоги пяти лет работы, напомнил о благоустройстве Жуковского, ремонтах школ и поликлиник, других важных проектах. О том, как не допустили строительства метро в центре наукограда и высотки в «больничном городке».

Юрия Прохорова избрали главой Жуковского 13 декабря 2018 года на заседании Совета депутатов. За него единогласно проголосовали 24 народных избранника.