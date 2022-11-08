Глава Зарайска выделил пять тонн угля семье мобилизованного | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 04:36 Глава Зарайска выделил пять тонн угля семье мобилизованного Unsplash

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Жительница Зарайска осталась одна с ребенком и бабушкой после мобилизации мужа. Семья столкнулась с первыми трудностями — в доме начались проблемы с отоплением. Девушка обратилась за помощью к главе городского округа Виктору Петрущенко, который выделил ей пять тонн угля.

«Очень огромная помощь это. Самим бы не под силу было», — отметила супруга мобилизованного Екатерина.

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Уголь не только купили и довезли, но и помогли разложить. Этим занимались волонтеры Подмосковья совместно с молодогвардейцами.

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Помогают семьям мобилизованных по всей Московской области. Администрация региона создала штаб, куда можно обратиться с любыми вопросами. За выполнением просьб местных жителей следят главы городских округов.

Ранее глава Можайска Денис Мордвинцев и депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев навестили несколько семей мобилизованных. Они привезли подарки и пообещали помочь решить все бытовые проблемы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров, которые уже внести большой вклад в поддержку жителей области.