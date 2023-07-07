Подмосковье 07 июля 2023, 17:20 Глава Воскресенска взял под контроль благоустройство в деревне Шильково

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Глава Воскресенска встретился со старостой деревни Шильково Оксаной Митясовой. Она рассказала ему о проектах благоустройства и попросила поддержать инициативы жителей.

Жители в деревне Шильково активные и инициативные. Они дружно проголосовали за ремонт дороги и вместе благоустроили место отдыха около пруда. В планах — расширить пляж. Кроме того, по инициативе жителей деревню газифицируют в 2027 году.

Сейчас они хотят благоустроить родник. Пешеходный мост к нему требует ремонта.

«Окажем содействие, предоставив строительный материал. До конца лета обследуем деревья, произрастающие на территории деревни, при необходимости сделаем опиловку. Все озвученные вопросы взяли в работу. Изучим каждый и примем необходимые меры», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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