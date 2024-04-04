Подмосковье 04 апреля 2024, 16:52 Глава Воскресенска взял на контроль вопрос водоснабжения в поселке Виноградово Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава горского округа Воскресенск Алексей Малкин проведения встречу с жителями поселка Виноградово в формате выездной администрации. Его заместители и специалисты администрации ответили на вопросы жителей взяли их в работу.

Главными темами стали аспекты благоустройства, коммунальных услуг и социальной инфраструктуры. Жители высказали свои замечания и предложения по улучшению уличного освещения, системы водоснабжения и транспортного обслуживания. Многие вопросы глава Воскресенска взял на личный контроль.

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