Подмосковье 16 июня 2023, 09:25 Глава Воскресенска выступил с ежегодным обращением к жителям

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Глава Воскресенска Алексей Малкин выступил с ежегодным отчетом. Он подвел итоги 2022 года и рассказал о планах по развитию ЖКХ и благоустройства, образования и здравоохранения, промышленности и предпринимательства.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин в своем выступлении отметил то, что уже удалось сделать, и о то, что еще предстоит реализовать. Особое внимание он уделил поддержке участников СВО и их семей.

«Мы стремимся найти пути решения проблем, а не оправдания для того, чтобы этого не делать. Именно поэтому уделяем особое внимание диалогу и общению. Быть чуткими, оперативно реагировать на просьбы, спрашивать мнение, рассказывать и вместе решать. И нам важно не потерять эту связь», — сказал Алексей Малкин.

Участие в мероприятии приняли депутаты Московской областной думы Екатерина Лобышева и Владимир Барсуков, почетные граждане, члены Общественной палаты округа, волонтеры, предприниматели и общественники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выступил перед участниками «Академии ПМЭФ».

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