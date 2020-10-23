Глава Воскресенска проверил соблюдение мер безопасности в магазинах

Источник фото: телеканал «360»

На входе — уже привычный всем замер температуры. Для забывчивых покупателей стол с масками, перчатками и дезинфицирующим раствором — все бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Правила безопасности просты и сегодня знакомы каждому: носить маску, соблюдать социальную дистанцию. В гипермаркете разметка нанесена во всех отделах. Санитарная обработка торгового зала проводится регулярно. Все это проверяется в ходе рейдов.

Источник фото: телеканал «360»

«Все условия, которые необходимы на сегодняшний день, в этом магазине соблюдаются. Мы увидели даже современные технологии, то есть лампы, которые обеззараживают воздух, где большое скопление народа — это в кассах», — сказал глава Воскресенска Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

К торговым точкам вопросов нет, а вот к покупателям остаются. Ежедневно специальная комиссия проверяет крупные торговые центры. Нарушителей немного, но они есть. В день инспекторы выписывают минимум четыре штрафа. Сумма административного наказания внушительная — до 4-х тысяч рублей. Смысла так рисковать своим здоровьем нет, на кассе без маски не обслуживают. Не повезут нарушителей масочного режима и в общественном транспорте.

Носить средства индивидуальной защиты призывают волонтеры. Добровольцы ежедневно выходят в рейды — раздают памятки и маски.

С начала пандемии в городском округе Воскресенск было выявлено более 1500 заболевших COVID-19. Прирост за сутки составил еще один случай.