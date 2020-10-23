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    23 октября 2020, 19:24

    Глава Воскресенска проверил соблюдение мер безопасности в магазинах

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева, Ирина Кирилина

    Без маски сейчас никуда, даже в магазин. Средства индивидуальной защиты стали нормой жизни. Глава Воскресенска Артур Болотников проверил, как соблюдаются меры безопасности в гипермаркете.
    Глава Воскресенска проверил соблюдение мер безопасности в магазинах | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На входе — уже привычный всем замер температуры. Для забывчивых покупателей стол с масками, перчатками и дезинфицирующим раствором — все бесплатно.

    Глава Воскресенска проверил соблюдение мер безопасности в магазинах | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Правила безопасности просты и сегодня знакомы каждому: носить маску, соблюдать социальную дистанцию. В гипермаркете разметка нанесена во всех отделах. Санитарная обработка торгового зала проводится регулярно. Все это проверяется в ходе рейдов.

    Глава Воскресенска проверил соблюдение мер безопасности в магазинах | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Все условия, которые необходимы на сегодняшний день, в этом магазине соблюдаются. Мы увидели даже современные технологии, то есть лампы, которые обеззараживают воздух, где большое скопление народа — это в кассах», — сказал глава Воскресенска Артур Болотников.

    Глава Воскресенска проверил соблюдение мер безопасности в магазинах | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    К торговым точкам вопросов нет, а вот к покупателям остаются. Ежедневно специальная комиссия проверяет крупные торговые центры. Нарушителей немного, но они есть. В день инспекторы выписывают минимум четыре штрафа. Сумма административного наказания внушительная — до 4-х тысяч рублей. Смысла так рисковать своим здоровьем нет, на кассе без маски не обслуживают. Не повезут нарушителей масочного режима и в общественном транспорте.

    Носить средства индивидуальной защиты призывают волонтеры. Добровольцы ежедневно выходят в рейды — раздают памятки и маски.

    С начала пандемии в городском округе Воскресенск было выявлено более 1500 заболевших COVID-19. Прирост за сутки составил еще один случай.