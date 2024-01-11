Подмосковье 11 января 2024, 12:27 Глава Воскресенска проверил работу котельной филиала «Уралхим» Фото: Светлана Плотникова

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Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил работу котельной, расположенной на территории воскресенского филиала комбината «Уралхим». Коммунальный объект обеспечивает теплом не только свои цеха, но и многоквартирные дома в центре города.

«Проверил работу теплостанции химкомбината, которая обеспечивает теплом центральную часть города и сам завод. В нынешний отопительный сезон котельная охарактеризовала себя с положительной стороны», — отметил Малкин.

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По его словам, в центре города перебоев с теплом нет, а котельная работает в штатном режиме. Сейчас на объекте работают три паровых котла и две паровые турбины. С понижением температуры здесь планируют включать еще один котел и турбину.

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