Подмосковье 04 февраля 2024, 14:08 Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями в Белоозерском Unsplash

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Очередная выездная администрация под руководством главы округа прошла в Белоозерском. Основная масса обращений традиционно затронула сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В этот раз на встречу пришло много жителей. Их обращения зафиксировали в письменном виде и передали профильным специалистам. Жители затронули проблемы теплоснабжения квартир, благоустройства территорий, а также медицинского обслуживания.

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«Очень много житейских вопросов: вопрос получения жилья, вопрос по соседям, которые не пускают в квартиру. Кому-то мы даем правовые решения, в основном сразу определяемся по датам, когда выйдем, когда поможем, когда сделаем. Будем здесь работать до последнего жителя, пока на все вопросы не ответим», — подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ходе выездной администрации жители всегда могут проконсультироваться по интересующему вопросу и высказать предложения по улучшению качества жизни в городе. В следующий раз глава Воскресенска планирует встречу с жителями села Косякова.

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