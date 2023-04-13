Подмосковье 13 апреля 2023, 17:48 Глава Воскресенска поздравил труженицу тыла с 95-летием

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Жительница Воскресенска Тамара Григорьевна Попова отметила 95-летие. С праздником труженицу тыла поздравил глава округа Алексей Малкин.

Вспоминая о военном времени, Тамара Григорьевна рассказала, что работала в колхозе с утра до вечера. При этом умела радоваться мелочам и очень любила петь.

У нее 62 года трудового стажа, из них 40 лет — в должности старшего лаборанта в цеху химкомбината. Еще 20 лет жизни она посвятила общественной работе на посту председателя цехового комитета. Тамара Григорьевна вышла на пенсию только в 77 лет.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин лично поздравил Тамару Григорьевну и передал ей подарки от президента России и губернатора Московской области.

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