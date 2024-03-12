Подмосковье 12 марта 2024, 18:27 Глава Воскресенска поздравил с юбилеем ветерана труда Зинаиду Волкову пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил с 90-летием ветерана труда Зинаиду Ивановну Волкову. Он передал имениннице поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области.

пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Зинаида Ивановна является старейшей жительницей округа. Во время Великой Отечественной войны она помогала матери в колхозе, заменяя ушедших на фронт мужчин. Ее труд внес свой вклад в победу, как и труд многих других детей того времени. После войны Зинаида Ивановна до пенсии работала мастером смены на молокозаводе.

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«С интересом общался и слушал воспоминания, в которых много мудрости и тепла. Это очень лучезарная и гостеприимная женщина. Рад, что ее окружают родные заботливые люди. Спасибо за труд, Зинаида Ивановна! Долгих лет, крепкого здоровья и счастья», — сказал Алексей Валерьевич.

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