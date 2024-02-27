Подмосковье 27 февраля 2024, 15:04 Глава Воскресенска поздравил с юбилеем ветерана труда Надежду Горулеву Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Ветеран труда и отличник химической промышленности Надежда Горулева отпраздновала юбилей. Поздравить женщину приехал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин передал Надежде Горулевой поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Большую часть своей жизни Надежда Дмитриевна вместе с мужем проработала на Воскресенском химическом комбинате. После ухода не пенсию женщина сочиняет стихи, любит проводить время на даче и в кругу родных.

«Очень веселая, с хорошим чувством юмора. Трудно поверить, что на долю этой женщины выпало страшное время Великой Отечественной войны, которую она застала в Тульской области. Ребенком пережила оккупацию деревни, сожженной немцами при отступлении. Такое не забывается», — отметил Алексей Малкин.

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