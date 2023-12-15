Подмосковье 15 декабря 2023, 11:54 Глава Воскресенска поздравил еще одну сироту с приобретением квартиры по жилищному сертификату Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Сирота Вероника Лунгу из Воскресенска использовала льготный сертификат и купила собственное жилье. Поздравить ее с новосельем приехал глава округа Алексей Малкин.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин побывал в гостях у семьи Вероники Лунгу. Летом он лично вручил девушке жилищный сертификат. Это новая мера поддержки для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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«Важное преимущество жилищного сертификата в том, что человек сам может выбрать жилье в любом городском округе и сразу оформить его в собственность. Семья Лунгу выбрала Воскресенск!» — отметил глава округа.

Алексей Малкин поздравил молодую семью с новосельем и пожелал счастья на новом месте.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Вероника, оставшись без попечения родителей, на протяжении трех лет воспитывалась в Новочеркасском детском доме. Несколько лет назад вместе с приемными родителями она переехала в Воскресенск. Теперь она живет здесь с мужем и дочками в новой квартире.

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