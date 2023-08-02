Подмосковье 02 августа 2023, 09:52 Глава Воскресенска поручил решить вопросы ЖКХ и благоустройства в Белоозерском пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава Воскресенска провел встречу с жителями города Белоозерского. Он взял под контроль решение всех озвученных вопросов, которые касались ЖКХ и благоустройства.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с профильными заместителями прошелся по улицам города. Он обратил внимание профильных специалистов на разбитые тротуары и мусор вблизи объектов торговли, а также поручил привести в порядок контейнерную площадку на Молодежной улице к 1 сентября.

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Также Алексей Малкин попросил убрать мусор, оставшийся после капитального ремонта поликлиники. Жительница дома № 11 на Юбилейной улице Светлана Синева попросила помочь с озеленением двора во время комплексного благоустройства.

На встрече в местном МФЦ жители Белоозерского рассказали о проблемах, связанных в основном со сферой ЖКХ. Все замечания глава взял под личный контроль.

«Много недостатков по мелочи. Белоозерский шикарный город, молодой, развивающийся. Будем продолжать наводить порядок», — отметил глава округа.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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