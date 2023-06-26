26 июня 2023, 17:18
«Выплаты выше среднего заработка». Глава Воскресенска — о поддержке военнослужащих по контракту
Глава Воскресенска рассказал о поддержке военнослужащих по контракту и их семей
Каждый военнослужащий по контракту, выполняя задачи, может быть уверенным, что о его близких позаботится государство, убежден Алексей Малкин — глава городского округа Воскресенск. В этом муниципалитете, как и в каждом другом в Подмосковье, работает Центр поддержки участников СВО и их семей.
«Военнослужащим положены хорошие денежные выплаты, превышающие средний заработок. Есть дополнительные вознаграждения за боевые успехи. Предусмотрены серьезные социальные гарантии. Многие отмечают, что это беспрецендентные меры», — сказал Алексей Малкин.
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Специалисты центра поддержки индивидуально работают с каждым обращением.
«Созданы Центры поддержки участников СВО и их семей. Есть такой и в Воскресенске. В нем работают неравнодушные люди, готовые прийти на помощь, и с каждым обратившимся они работают индивидуально», — объяснил глава городского округа.
Он добавил, что тоже находится в постоянном контакте с семьями военнослужащих.
«Иногда получается пообщаться с участниками боевых действий, когда они приезжают в отпуск. Диалог поддерживаем со многими», — подчеркнул он.
По его словам, подписать контракт и отправиться в зону СВО — это «добровольное и волевое решение сильного человека». Глава Воскресенска добавил, что все, кто «повернул привычный уклад жизни и подписал контракт», заслуживают уважения, гордости, ежедневно ведут непростую борьбу и рискуют жизнями, чтобы приблизить победу.
Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.
Горячая линия по вопросам о службе по контракту работает по телефону: +7 (495) 990-77-77.
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