Эксклюзив 26 июня 2023, 17:18 «Выплаты выше среднего заработка». Глава Воскресенска — о поддержке военнослужащих по контракту Глава Воскресенска рассказал о поддержке военнослужащих по контракту и их семей

Читать 360tv в

Каждый военнослужащий по контракту, выполняя задачи, может быть уверенным, что о его близких позаботится государство, убежден Алексей Малкин — глава городского округа Воскресенск. В этом муниципалитете, как и в каждом другом в Подмосковье, работает Центр поддержки участников СВО и их семей.

«Военнослужащим положены хорошие денежные выплаты, превышающие средний заработок. Есть дополнительные вознаграждения за боевые успехи. Предусмотрены серьезные социальные гарантии. Многие отмечают, что это беспрецендентные меры», — сказал Алексей Малкин.

Реклама

Специалисты центра поддержки индивидуально работают с каждым обращением.

«Созданы Центры поддержки участников СВО и их семей. Есть такой и в Воскресенске. В нем работают неравнодушные люди, готовые прийти на помощь, и с каждым обратившимся они работают индивидуально», — объяснил глава городского округа.

Он добавил, что тоже находится в постоянном контакте с семьями военнослужащих.

«Иногда получается пообщаться с участниками боевых действий, когда они приезжают в отпуск. Диалог поддерживаем со многими», — подчеркнул он.

По его словам, подписать контракт и отправиться в зону СВО — это «добровольное и волевое решение сильного человека». Глава Воскресенска добавил, что все, кто «повернул привычный уклад жизни и подписал контракт», заслуживают уважения, гордости, ежедневно ведут непростую борьбу и рискуют жизнями, чтобы приблизить победу.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.

Горячая линия по вопросам о службе по контракту работает по телефону: +7 (495) 990-77-77.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».