Подмосковье 08 января 2024, 21:41 Глава Воскресенска Малкин заявил о стабильной работе всех котельных в регионе Freepik

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Все котельные в Воскресенске работают в штатном режиме. Об этом заявил глава городского округа Алексей Малкин в Telegram-канале.

«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», — написал он.

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Также Малкин с Самариным посетили Воскресенскую областную больницу на улице Гражданской. Из учреждения пожаловались на перебои с температурным режимом. После посещения наметили решение ситуации.

Сейчас все котельные в округе работают, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять, подчеркнул глава округа.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что сотрудники компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа — Носырево и Кузнецы. Там из-за перегрузки отключался свет и повредилась кабельная линия.