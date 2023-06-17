Подмосковье 17 июня 2023, 12:39 Глава Воскресенска Малкин выступил с ежегодным отчетом перед жителями

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Глава Воскресенска Алексей Малкин выступил с ежегодным отчетом перед населением округа. Он поблагодарил жителей за весомый вклад в развитие муниципалитета.

Воскресенцы активно участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Одна из важнейших задач — позаботиться о семьях, которые ждут возвращениях своих героев домой.

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«В октябре 2022 года в городском округе Воскресенск создан центр помощи участникам СВО и их семьям. За время работы в центр обратилось 336 семей военнослужащих. Специалисты на связи с каждой, помогают в решении самых разных вопросов», — сообщил Малкин.

В 2022 году в поликлиниках округа появились цифровой рентген, маммограф и рентгеновский диагностический комплекс. Главное преимущество аппаратов — снимки, сделанные в цифровом формате, что значительно улучшает диагностику. Общая сумма переоснащения новым оборудованием составила 130 миллионов рублей.

«Часто говорят, что сложно записаться к терапевту или узкому специалисту. Это правда, и проблема эта известна. И одна из главных задач для нас — поиск врачей. Именно поэтому медицинским работникам оказываются все меры социальной поддержки», — заявил глава Воскресенска.

В этом году 12 детям-сиротам предоставят сертификат на получение жилья за счет средств Московской области, 19 подростков уже получили свои квадратные метры. Продолжает работать программа по переселению из ветхого жилья, успешно реализуется проект «Активное долголетие».

«Эффективное выполнение взятых на себя обязательств невозможно без стабильной наполняемости бюджета. Доходы Воскресенска в 2022 году составили семь миллиардов 220 миллионов рублей. Задачи, поставленные перед органами местного самоуправления в области экономики и социальной политики округа, выполнены», — уточнил Малкин.

Отдельное внимание глава округа уделил малому бизнесу и промышленному сектору. Предприятия Воскресенска успешно развивают импортозамещение и выполняют инвестиционные проекты. Один из крупнейших — строительство тепличного комплекса площадью почти 35 гектаров.

Также Алексей Малкин подвел итоги работы в сфере образования, культуры и спорта, выделив особо значимые события не только для округа, но и для всего Подмосковья.

«Это победа нашего „Химика“ в кубке Петрова. Этот турнир объединил людей всех возрастов, различных профессий <…> В 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным, в Воскресенске прошел 15-й областной фестиваль-конкурс народного танца „Воскресенские вензеля“», — добавил глава округа.

Благодаря активному участию воскресенцев в онлайн-голосовании продолжится благоустройство скверов, дворов, детских площадок и пешеходных дорожек. Проведут ремонт на 32 участках муниципальных дорог общей протяженностью почти девять километров. Еще одна тема, которая особенно волнует жителей, — это ЖКХ.

«В 2022 году заключен муниципальный контракт, и в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в поселке имени Цюрупы, деревне Дворниково и поселке Виноградово. На 2023 год запланировано строительство пяти котельных с реконструкцией тепловых сетей, а также техническое перевооружение котельной села Фаустово», — заявил Малкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев во время обращения сообщил, что экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года.

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