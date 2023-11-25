Подмосковье 25 ноября 2023, 20:39 Глава Воскресенска Малкин поздравил мам новорожденных с наступающим праздником

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Накануне Дня матери в Воскресенском роддоме торжественно поздравили мам новорожденных и врачей отделения. В медицинском учреждении принимают пациентов с высокой группой риска.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил семьи воскресенцев, в которых буквально на днях родились сыновья.

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«Поздравляем вас от губернатора Московской области Андрея Викторовича Воробьева со словами самых теплых пожеланий и от себя, естественно», — обратился к мамам глава Воскресенска.

У Елены Самохиной это четвертый ребенок, сегодня в роддом встречать маму с братом приехала вся семья.

«Роддом самый лучший. Я родила всех детей здесь. Все хорошо, врачи все помогали. Мы благодарны очень», — поделилась жительница городского округа Воскресенск Елена Самохина.

Акушерско-гинекологическое отделение Воскресенской районной больницы рассчитано на 30 коек. Здесь работают шесть врачей высшей категории, старшая медицинская сестра и 12 акушерок.

С 2018 года акушерское отделение получило статус второго уровня. Это дает возможность обслуживать пациентов с высокой группой риска. За многолетний плодотворный труд благодарностями главы округа наградили медсестру Нину Воронину и заведующую отделением Жанету Ханикян.

За 10 месяцев 2023 года в Воскресенском роддоме появилось на свет 580 детей. Все они получили на память медаль «Рожденные на Воскресенской земле». На награде изображена мама с младенцем. Теперь такая же картинка украшает стену выписного зала и служит фотозоной на торжественных выписках. Роспись выполнили воскресенские художники.

«С утра начали и к обеду закончили, мы буквально в три руки работали. Очень приятно было работать, потому что мы все друг друга знаем с давних времен. Друзья, коллеги, что называется», — рассказал художник Светлана Мосева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Московской области признали одной из лучших в России.

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