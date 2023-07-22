Подмосковье 22 июля 2023, 14:49 Глава Воскресенска Малкин посетил производство фетровой фабрики в округе Unsplash

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил местную фетровую фабрику — старейшее предприятие муниципалитета. Он осмотрел производственные цеха, пообщался с сотрудниками и обсудил с руководством планы по дальнейшему развитию.

В 1882 году на месте нынешней фабрики открыли производство красильно-ситцепечатной продукции Тимофея Кацепова. Изготавливать войлок из тонкого пуха кроликов и коз начали в 1930 году. Сегодня предприятие входит в промышленную группу «Горизонт-Фетр» и выпускает различные виды материалов — от технического до дизайнерских банных шапок.

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В настоящее время на фабрике трудятся более 150 мастеров. Галина Михайловна Сусанова работает почти 40 лет. Когда-то женщина изготавливала шляпы, сейчас в основном занимается домашней обувью.

«Рядом с домом, очень удобно, работа нравится <…> Чтобы строчка была аккуратная и было красиво. Для покупателей с любовью», — поделилась работница.

По словам гендиректора фабрики Ивана Липатова, ежемесячно предприятие выпускает 12 тысяч единиц продукции. На текущий момент специалисты готовятся к выполнению заказа на 30 тысяч изделий. Глава Воскресенска высоко оценил такой подход к работе и также пообещал рассмотреть возможные варианты переноса подъездной дороги к зданию.

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