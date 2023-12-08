Подмосковье 08 декабря 2023, 14:25 Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с сотрудниками НПО «Аста» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил научно-производственное объединение «Аста». Предприятие выпускает импортозамещающую продукцию, и вскоре при поддержке администрации округа откроет новый цех.

Завод начал производство новой линейки регуляторов давления для систем теплоснабжения ЖКХ и промышленных предприятий. Вся продукция разработана специалистами конструкторского отдела предприятия.

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«При содействии администрации городского округа Воскресенск для оперативного наращивания объемов производства и запуска новых продуктов было подобрано помещение под новый цех, поданы и одобрены заявки на получение финансовой поддержки. Объем инвестиций в проект — не менее 460 миллионов рублей, созданы новые рабочие места», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Предприятие также сотрудничает с Воскресенским колледжем. На производстве проводят стажировки и обучение будущих специалистов. Студенты имеют возможность обучения в рамках целевых договоров.

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