08 декабря 2023, 14:25
Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с сотрудниками НПО «Аста»
Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил научно-производственное объединение «Аста». Предприятие выпускает импортозамещающую продукцию, и вскоре при поддержке администрации округа откроет новый цех.
Завод начал производство новой линейки регуляторов давления для систем теплоснабжения ЖКХ и промышленных предприятий. Вся продукция разработана специалистами конструкторского отдела предприятия.
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«При содействии администрации городского округа Воскресенск для оперативного наращивания объемов производства и запуска новых продуктов было подобрано помещение под новый цех, поданы и одобрены заявки на получение финансовой поддержки. Объем инвестиций в проект — не менее 460 миллионов рублей, созданы новые рабочие места», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Предприятие также сотрудничает с Воскресенским колледжем. На производстве проводят стажировки и обучение будущих специалистов. Студенты имеют возможность обучения в рамках целевых договоров.
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