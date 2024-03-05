Подмосковье 05 марта 2024, 15:46 Глава Воскресенска Алексей Малкин навестил семью бойца СВО Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин встретился с семьей сотрудника администрации, отправившегося в зону специальной военной операции. Решение уйти на передовую добровольцем Андрей принял осенью 2023 года.

Алексей Малкин навестил отца участника спецоперации. Андрей работал в одном из управлений администрации округа, а сейчас выполняет боевые задачи на передовой. Дома его ждут отец, жена и дети.

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«Помню, на проводах в ноябре прошлого года Андрей сказал, что хочет исполнить долг перед родиной, как когда-то его дед встал на защиту своей страны от фашистов. Вот пример подлинного мужества и героизма, истинного служения родине и людям!» — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами участников специальной военной операции в Балашихе. Он пообещал оказать поддержку семьям бойцов.

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