Важное 17 ноября 2023, 14:00 Михаил Сылка сложил полномочия на посту главы Волоколамского округа Пресс-служба администрации Волоколамского округа

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Михаил Сылка покинул пост главы Волоколамского округа в связи с новым местом работы. Обратившись к жителям, он поблагодарил за поддержку и доверие на протяжении пяти лет. При активном участии неравнодушных людей и губернатора Московской области Андрея Воробьева, по его словам, удалось сделать многое.

«Дорогие волоколамцы! Сегодня я завершаю свою работу на посту главы Волоколамского городского округа. Мы с вами вместе, рука об руку, трудились пять лет», — написал Сылка в Telegram-канале.

За время его работы на посту главы городского округа построили новые корпуса школы № 3 и гимназии № 1, открыли детский сад для 125 воспитанников, светлое и просторное помещение школы искусств.

В Волоколамском округе строят ледовый дворец, облагораживают стадион «Текстильщик» и масштабно ремонтируют медицинские центры, школы, детские сады.

«Спасибо вам за поддержку и доверие, за ваше понимание. Наши активные волоколамцы внимательно следили за реализацией программ, вносили свои предложения. И мы прислушивались!» — сказал Михаил Сылка.

По собственному желанию он сложил полномочия в пятницу, 17 ноября.

Это пять лет, насыщенные совместной кропотливой работой! Уверен: у Волоколамска многое еще впереди! Желаю дорогому сердцу округу процветания и новых побед, успехов во всем. Михаил Сылка

Временное исполнение полномочий руководителя городского округа возложили на Наталью Козлову — заместителя главы администрации.

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