Подмосковье 08 сентября 2023, 14:28 Глава Волоколамского городского округа проголосовал на выборах Наталья Котова

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Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка сделал свой выбор на одном из избирательных участков округа. Он также призвал жителей принять активное участие в голосовании.

«Все мы с вами заинтересованы в том, чтобы должность руководителя Московской области занимал достойный человек. Свой выбор сделал и я. Как и любого жителя нашей области, меня волнует судьба нашего региона, его развитие», — добавил Сылка.

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Напомним, что губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье проходят с 8 по 10 сентября. Ранее стало известно, что более половины выбравших ДЭГ избирателей проголосовали в Московской области.

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