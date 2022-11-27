Подмосковье 27 ноября 2022, 23:44 Глава Волоколамска пообещал семье добровольца решить вопрос с выделением земельного участка

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Глава Волоколамского округа поддержал семью добровольца СВО. Супруга сообщила, что Денис полностью экипирован — получил снаряжение, в том числе и помощь от главы — тактические наушники. Светлана поделилась, что семье ранее отказали в кредите на покупку земельного участка, Михаил Сылка пообещал помочь в этом вопросе.

Когда была объявлена мобилизация, муж Светланы Денис ушел в зону спецоперации добровольцем. Семья отговаривала, но настоящий мужчина твердо решил защищать свою Родину.

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«Взяли пулеметчиком, тоже профессия очень опасная», — делится жена добровольца Светлана.

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Денис — уроженец Ростовской области, потомственный казак. Но в Подмосковье встретил свою любовь, поэтому около 10 лет уже проживал в Волоколамске. Как вернется, мечтает построить здесь дом. Поскольку в кредите на покупку земельного участка семье отказали, они обратились за помощью к главе округа.

«От вас я поеду к депутату Госдумы. В принципе нужно внести в закон Московской области, чтобы семьям добровольцев на бесконкурсной основе выделяли земельные участки», — сказал глава г.о. Волоколамск Михаил Сылка.

Ранее призванный в зону СВО отец двух сыновей поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за новый детский сад в Кубинке.