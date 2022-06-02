Глава Власихи проконтролировал капремонт дороги для безопасности и комфорта жителей

Ремонт участка дороги в городском округе Власиха проходит под контролем главы Германа Потапчука. Он лично участвует в обсуждении планов по реконструкции дорожного полотна. За ремонт на этом участке проголосовали горожане на портале «Добродел» в прошлом году.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках программы губернатора «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строители меняют полотно на участке от магазина «ВкусВилл» до Сбербанка. Это очень оживленная часть дороги, асфальт не меняли здесь с момента основания городского округа в 2010 году. По словам главы, этот участок давно требовал восстановительных работ.

«Подрядная организация приступила к снятию асфальтового покрытия и в течение недели уложит финишный слой», — рассказал Герман Потапчук.

Источник фото: администрация г. о.Власиха

Глава в рамках ежедневного обхода территории городского округа провел совещание на месте ремонта. Он разъяснил строителям, каким должно быть примыкание тротуара к пешеходному переходу, чтобы жителям было безопасно и удобно.