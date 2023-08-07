Подмосковье 07 августа 2023, 03:30 Глава Талдома Крупенин поздравил жителей с Днем города Анастасия Калмыкова

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В Талдоме прошли праздничные мероприятия по случаю 346 лет со дня основания города. Для жителей и гостей округа организовали концерты, ярмарки и развлекательную программу для всех возрастов. Со знаменательной датой горожан поздравил глава муниципалитета Юрий Крупенин.

«Я хочу поздравить всех талдомчан с Днем города! Талдом — город с прекрасной историей. 346 лет, не всякий город может этим похвастаться. Еще раз поздравляю с праздником и желаю добра, мира и благополучия», — сказал Крупенин.

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На территориях общественных пространств организовали батуты, катание на лошадях и уличные прилавки с угощениями и сувенирами с символикой города. В конце праздничного дня состоялось лазерное шоу и салют.

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