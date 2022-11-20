Подмосковье 20 ноября 2022, 23:53 Глава Ступина встретился с работниками машиностроительной отрасли

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На встрече сотрудников Ступинского машиностроительного предприятия с главой городского округа Ступино обсудили помощь бизнесу в условиях санкций, перспективы промышленной отрасли и планы по развитию муниципалитета. Отдельно поговорили о помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских на встрече с работниками Ступинского предприятия ответил на вопросы машиностроителей.

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Сотрудники поднимали самые разные темы: от ЖКХ до личных проблем.

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Сейчас на Ступинском машиностроительном предприятии трудятся больше 1600 человек. Компания — один их лидеров среди производителей комплектующих для вертолетов. Предприятие продолжает развиваться. Количество госзаказов на следующий год увеличено, повышены также объемы производства. По словам генерального директора, все планы выполняются, задержек и сбоев нет

«Знаю, что и у вас добровольцем ушел один человек. Но это наша святая обязанность. Кто-то находится там, на передовой, кто-то здесь в тылу работает», — отметил глава городского округа Сергей Мужальских.

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