Подмосковье 26 марта 2024, 11:08 Глава Ступина Сергей Мужальских вручил благодарственное письмо бойцу СВО Пресс-служба администрации города или района

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Глава Ступина Сергей Мужальских и депутат Мособлдумы Андрей Голубев встретились с участником СВО, который приехал домой в село Большое Алексеевское в отпуск. С ним обсудили меры поддержки и необходимую помощь.

Как рассказали в администрации округа, бойцу вручили благодарственное письмо и часы со ступинской символикой.

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«Вы — герои нашего времени. О подвигах, мужестве и отваге наших защитников мы рассказываем в журнале „Воинская доблесть“. На бульваре Победы будет создан мемориал, посвященный героизму ступинцев — участников специальной военной операции», — сказал Сергей Мужальских.

Бойцу пожелали скорейшего возвращения домой с победой.

В администрации напомнили, что волонтерский штаб работает в Ступине на улице Пушкино, дом 101. Обратиться туда можно по телефону 8(496)647-68-22.

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