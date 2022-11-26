Подмосковье 26 ноября 2022, 22:55 Глава Ступина поздравил супружескую пару с 74-летием совместной жизни

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Жители Ступина Любовь и Аркадий Собянины в этом году отметили 74 года совместной жизни. Поздравить семейную пару приехал глава округа Сергей Мужальских.

Аркадий Власович — участник войны и труженик тыла. После окончания службы начал работать в ступинском грузовом автотранспортном предприятии инженером, супруга была там же завхозом.

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«Полюбили с первого взгляда. Он служил, а за мной бегал офицер, а этот был сержант или кто он там, не знаю. Все меня уговаривал офицер, а мне понравился вот он», — делится Любовь Собянина.

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Глава Ступина поздравил супругов с 74-летием совместной жизни и вручил им памятные подарки, цветы и книгу «Ступино — город для победы».

В следующем году семья Собяниных будет отмечать 75 лет брака. Супруги признаются, что к такой внушительной дате их привела настоящая любовь.

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