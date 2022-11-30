Подмосковье 30 ноября 2022, 13:03 Глава Ступина пообещал помочь семьям мобилизованных с передачей посылок в зону СВО

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Глава городского округа Ступино встретился с семьями мобилизованных. Родственники солдат попросили главу помочь с организацией передачи посылок для солдат, находящихся в зоне СВО и тренировочных центрах.

За чашкой чая с главой округа семьи мобилизованных обсудили вопросы выплат для военнослужащих и другие меры социальной поддержки. К счастью, жалоб на этот счет у собравшихся не было. Все выплаты, положенные жителям Московской области, получены в срок.

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«Восемьдесят три человека у нас не получили выплату. Стали разбираться, оказалось, там где-то фамилия, где-то карта неверно указана была. И мы это решали уже в ручном режиме. Все эти вопросы отрабатывали, поэтому обращайтесь, не стесняйтесь», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

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Однако финансовые вопросы все-таки остались — не у всех получилось оформить кредитные каникулы.

Больше всего волнений у семей, конечно, по поводу условий жизни мобилизованных. Чьи-то родственники уже отправились на передовую, и установить с ними связь не всегда получается. Эти вопросы также не остались без внимания.

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