Подмосковье 27 марта 2024, 23:58 Глава Ступина Мужальских вручил удостоверения старостам 3 деревень Администрация Ступино г.о.

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил удостоверения старостам деревень. Встреча состоялась в селе Большое Алексеевское. На ней также присутствовал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Глава муниципалитета передал старостам деревень Боброво, Зевалово и Федоровское специальные удостоверения, знаки отличия, документы и паспорта населенных пунктов с необходимыми данными, номерами телефонов ответственных лиц.

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Сергей Мужальских отметил, что работа старост обеспечивает муниципалитет четкими запросами, что позволяет оперативно решать проблемы жителей сельских населенных пунктов.

«На территории округа Ступино работают 215 старост. Они — инициаторы всех преобразований, происходящих в сельской местности», — указал Сергей Мужальских.

На встрече участники обсудили вопросы, беспокоящие местных жителей, такие как газификация, благоустройство территорий, ремонт и содержание дорог, а также качество воды. Заявления, сделанные старостами, были зафиксированы и приняты для дальнейшей работы.

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