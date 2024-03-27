Подмосковье 27 марта 2024, 22:38 Глава Ступина Мужальских поздравил с 85-летием долгожительницу Эльвиру Тихонович Администрация Ступино г.о.

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Жительница Ступина Эльвира Тихонович отметила свое 85-летие. Поздравление с юбилеем женщине выразил руководитель муниципалитета и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Глава округа передал имениннице поздравительное обращение от губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарки. Сергей Мужальских пожелал ей крепкого здоровья, хорошего настроения, любви и заботы со стороны близких людей.

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Эльвира Тихонович родилась в Краснодаре в 1939 году. В детстве семья переехала в Московскую область — в Каширу. В период войны отец и брат Эльвиры воевали на фронте, и, к счастью, вернулись домой живыми. После окончания войны, выйдя замуж, Эльвира вместе со своим мужем обосновалась в Ступине.

На протяжении более чем 35 лет женщинаработала инженером-конструктором на предприятии ПАО «Научно-производственное предприятие „Аэросила“. В настоящее время Эльвира Тихонович вышла на пенсию, у нее есть дети, внуки и правнуки.

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