Подмосковье 15 августа 2023, 17:00 Глава Солнечногорска взял под контроль решение вопросов жителей домов на Староандреевской улице пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска провел прием населения в администрации округа. Жители домов на Староандреевской улице смогли решить свои вопросы.

Жители трех корпусов дома № 43 на Староандреевской улице обсудили в главой округа содержание жилого комплекса и подготовку к отопительному сезону. Так, когда управляющая компания завершит все работы, специальная комиссия совместно с жителями проверит готовность домов к зиме.

«В ходе встречи с нашими жителями поступили вопросы и по передаче на баланс округа трансформаторной подстанции, канализационно-насосной станции, участка газовых сетей, ливневой канализации. По всем этим объектам коллеги из имущественного блока уже работают, жителей будем подробно информировать о деталях решения данных обращений», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Прием главы округа и его заместителей проходит каждый месяц. Записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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