Подмосковье 04 июля 2023, 13:55 Глава Солнечногорска взял под контроль расселение аварийного дома на улице Льва Толстого

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Глава Солнечногорска встретился с жителями округа в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом встречи стало расселение аварийного жилья на улице Льва Толстого.

Глава городского округа Солнечногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков рассмотрел жилищный вопрос, касающийся расселения аварийного фонда.

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Дом № 15 на улице Льва Толстого признали аварийным в 2021 году. Однако расселять его планируется только в 2025 году. Жительница округа попросила предоставить ее семье новую квартиру вне очереди.

Константин Михальков дал поручение проверить основания для внеочередного предоставления жилья. Он отметил, что сегодня более 400 человек стоят на учете в качестве нуждающихся в жилье без учета переселенцев из аварийного фонда.

«По поручению губернатора в этом году досрочно завершаем программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года — 929 солнечногорцев переедут в новые квартиры. После этого перейдем к реализации следующего этапа программы», — рассказал Константин Михальков.

На следующем этапе начнут расселять дома, признанные аварийным до1 января 2021 года. Об это сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, в регионе запустят 13 новых проектов реновации.

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